Realizza il suo sogno e prende il diploma, 19enne affetto da distrofia muscolare muore dopo 2 giorni

Riesce a realizzare il suo sogno più grande e. Dakota Johnson, uno studente della Science Hill High School di Johnson City, in Tennessee, affetto da, si èi, ma purtroppo 2 giorni dopo è morto.Il ragazzo era stato costretto a lasciare la scuola a causa della sua malattia. Per 5 anni ha studiato a casa, con un'insegnante che ogni giorno teneva lezioni per lui, ma non ha mai smesso di credere che si sarebbe diplomato e avrebbe raggiunto quello che per lui, come riporta la stampa locale , era il suo obbiettivo più grande. Dakota non si è mai arreso e avrebbe voluto partecipare alla cerimonia di consegna dei diplomi e al ballo di fine anno. Purtroppo però una settimana prima della cerimonia le sue condizioni sono peggiorate.Un arresto cardiaco ha reso necessario il ricovero e il ragazzo ha ricevuto il suo diploma in ospedale, con una mini cerimonia organizzata per lui e la sua famiglia, riuscendo a stringere tra le mani il suo desiderio. Purtroppo però non è stato per lui possibile partecipare al ballo: due giorni dopo avere tenuto in pugno il diploma, Dakota è morto.