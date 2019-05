Bimba torna dall'asilo con 25 morsi sulla schiena, la mamma: «Quando l'ho vista ho pianto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Latorna a casa con evidenti segni die la mamma avvia l. Alice Martin, 25enne dell’Arizona, è rimasta sotto choc dopo aver notato diversdella piccola Rosalynn, la sua bambina di appenaLa donna aveva appena portato la bimba a casa dall'asilo quando ha scoperto quello che era accaduto.Alice ha così proceduto con una denuncia a carico della scuola, accusando le insegnanti di negligenza. «Credo che se un bambino viene morso così molte volte si mette a piangere. Dovrebbe essere molto turbato. Perché non hanno fatto nulla a scuola? Vuoi sempre proteggere i tuoi figli e sento che non è successo», ha dichiarato la donna alla stampa locale dicendo poi di sentirsi in colpa per aver lasciato la sua bambina a persone che non hanno saputo prendersi cura di lei.Il sospetto è che i morsi siano stati dati da un altro bambino, ma non sono stati presi ancora provvedimenti ufficiali. L'istituto non ha poi rilasciato alcuna dichiarazione, ma la mamma è convinta a portare avanti la sua battaglia legale in difesa della sua piccola.