Studentessa di 21 anni soffre di sette malattie rare, ma lei non molla e punta alla laurea: «Non ho un domani ma nulla è impossibile»

Si chiama, valenciana di. La sua storia è quella di una combattente. Senza se e senza ma. Il suo corpo è stato colpito da, una dopo l'altra. E da. La sua anima è invece intoccabile, così come il suo sorriso e la sua forza.. Ed è lei stessa ad affermarlo. Ha pubblicato un libro in cui racconta la sua vicenda e nel quale urla con forza il suo motto di vita:All'età di dieci anni le fu detto che soffriva della sindrome di Ehlers Danlos. A sedici anni arriva anche la sindrome di Wilkie e la sindrome delle Schiaccianoci. Neanche dodici mesi ed ecco comparire la Gastroparesi. A diciotti anni sviluppa la sindrome di Raynaud. A venti la sindrome della vena cava inferiore e - infine - quella di May-Thurner. Ma, come sostiene, «nulla è impossibile» e Noah continua a lavorare per coltivare. Il suo libro si chiama "Che dolore sono i tuoi occhi", scritto dalla stanza dell'ospedale La Fe di Valencia, che ormai considera la sua seconda casa.In un'intervista all'agenzia spagnola Efe a spiegato la scelta di raccontare sui social network la sua vita. «Voglio mostrare "il buono, il cattivo, il normale" della mia vita», dice. «Nella vita arriva una svolta in cui o vai avanti o affondi», confessa aggiungendo che ha imparato ad apprezzare momenti semplici, comuni, come andare a bere qualcosa con sua madre.Il libro «mostra la maturazione di una ragazza che non può mai vivere come una ragazza, di un'adolescente che non ha mai avuto un'adolescenza e di una donna che cerca di diventare una donna», dice all'Efe. Afferma che la vita non le ha dato il "dono" di essere un medico, un infermiere o un genetista, ma studia giurisprudenza e scienze politiche perché crede che «dalle istituzioni, le cose possono essere cambiate e da lì possiamo cambiare la salute». Ma no, non si sente un "esempio" tutti:Tina Girbés, vicedirettrice della reparto di ricerca e insegnamento del dipartimento di La Fe e amica personale di Noah, afferma che una delle cose che la affascina di più della giovane valenciana è «la sua fragilità e, allo stesso tempo, una forza immensa». «Ha toccato la più profonda disperazione, di sentire la morte così vicina e tuttavia grida di essere vivo, di voler vivere. La sua vita è piena di progetti personali e collettivi», conclude Girbés.