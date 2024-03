Studente di 22 anni trovato morto in un fiume dopo una serata al bar con gli amici. «Vado in hotel» e poi sparisce

Dopo 15 giorni di ricerche Riley Strain, 22 anni, studente dell'Università del Missouri, è stato trovato nel morto nel fiume Cumberlan: lo ha annunciato il dipartimento di polizia della città di Nashville negli Usa. Di Riley si erano perse le tracce dall'8 marzo.

Strain era stato cacciato da un bar un Gay Street

Strain era in visita a Nashville venerdì 8 marzo, quando è scomparso dopo essere stato cacciato da un bar in Gay Street, nella zona di Broadway. Il 22enne è stato visto per l’ultima volta dagli amici dopo essere stato cacciato dal bar di Luke Bryan, il Luke’s 32 Bridge, ha dichiarato la polizia. «Strain e i suoi fratelli della confraternita Delta Chi si trovavano a Nashville per una cerimonia», hanno riferito i genitori di Strain. Ancora ignote le cause della cacciata,perché Strain non aveva litigato con nessiìuno.

I vigili del fuoco della città stamani hanno quindi rimosso il corpo di Riley dall'acqua e l'ufficio del medico legale ha successivamente confermato l'identità. Secondo Drake, Strain aveva ancora la maglietta e altri oggetti identificabili sul corpo.

Il dolore di amici e compagni

«Oggi piangiamo una delle nostre Tigri», ha scritto l'Università del Missouri su X . «Mentre la comunità Mizzou piange Riley, teniamo la sua famiglia nei nostri pensieri e offriamo sostegno», ha aggiunto in una nota il presidente dell'università Mun Choi .«I nostri cuori vanno alla famiglia di Riley e ai suoi cari durante questo momento incredibilmente difficile mentre lavoriamo per fornire supporto e risorse a tutte le persone colpite da questa tragedia», ha detto venerdì la Fraternità Delta Chi in un comunicato stampa .

«Vado in hotel», ma non è mai arrivato

Strain è scomparso l'8 marzo dopo che le era stato chiesto di lasciare il 32 Bridge Food + Drink di Luke nel centro di Nashville Il 22enne ha detto ai suoi amici che sarebbe tornato al suo hotel, ma in albergo non è mai arrivato.

