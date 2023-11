La streamer cinese che mostra i prodotti per 3 secondi: Xiang Xiang ora è milionaria (e spopola su TikTok)

di Alessia Di Fiore

Il suo obiettivo è vendere i prodotti nel minor tempo possibile, senza perdere tempo in chiacchiere. Parliamo della streamer cinese Xiang Xiang, che su Douyin, la versione cinese del nostro TikTok, mostra i suoi oggetti per non più di 3 secondi per ognuno: i suoi assistenti le passano una scatole, lei mostra il prodotto informandoli del prezzo e passa avanti con il prossimo. Il successo è assicurato: secondo quanto si legge sui media internazionali, Xiang avrebbe guadagnato quasi 18 milioni di dollari.

La tiktoker che vende prodotti in 3 secondi

Nessun dettaglio del prodotto viene descritto, nessuna pausa viene fatta e nessun dettaglio superfluo viene esposto, il suo movimento è veloce e meccanico e se lei non ama perdere tempo, anche i compratori non possono prendersi il lusso di riflettere troppo sui loro acquisti, altrimenti si rischia di farseli scappare.



I suoi prodotti vengono confezionati in rigide scatole arancioni, che ricordano quelle del brand francese Hermès, con la differenza che i suoi prezzi sono decisamente più abbordabili: un prodotto di Xiang Xiang costa solo pochi dollari, e nell'ultimo mese pare ne abbia venduti a centinaia di migliaia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Novembre 2023, 16:48

