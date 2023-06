Strangola i figli neonati e li mette nel congelatore. Il marito: «Pensavo che avesse abortito»

di Redazione web

Una donna sudcoreana avrebbe ucciso i suoi due neonati e conservato i loro corpi in un congelatore. E' stata lei stessa ad averlo confessato, quando è stata arrestata dalla polizia provinciale di Gyeonggi Nambu, in Corea del Sud. L'indagata per duplice omicidio ha ammesso di aver ucciso entrambi i neonati, proprio il giorno dopo la loro nascita, a causa di difficoltà economiche, perché aveva altri tre figli più grandi da accudire.

Marito non sapeva

Il marito della donna ha saputo che sua moglie avrebbe abortito, ma i funzionari di polizia hanno scoperto che qualcosa non andava perché le nascite dei bambini non erano mai state registrate, secondo la CNN. In seguito alla scoperta, la polizia ha perquisito e sequestrato la casa della donna.

Bimbi strangolati

La prima figlia, una bambina che secondo i funzionari sarebbe stata strangolata, è nata nel novembre 2018. La donna avrebbe poi fatto lo stesso con il suo bambino nato nel novembre 2019, secondo la CNN. Il Korea Times ha riferito che la donna avrebbe ucciso un bambino a casa e l'altro vicino all'ospedale.

