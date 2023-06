Attirano due cugini con l'inganno: «Vi daremo un lavoro». Ma la realtà si dimostra terribile

di Redazione web

Hanno rapito due fratelli e poi li hanno costretti a fare loro da servi in casa in Oregon, negli Stati Uniti. Eastwood Mohammed Mannan, 35 anni, e Cassie Jo Gudino, 27 anni, sono stati arrestati con l'accusa di rapimento e sottomissione di un'altra persona a servitù involontaria.

Attirati con l'inganno

Secondo la polizia i due avrebbero attirato i due cugini da New York con la promessa di un lavoro, ma in realtà le intenzioni erano ben differenti. "Per diversi mesi, i sospettati avrebbero costretto le vittime a lavorare attraverso l'uso della tortura e il timore di gravi lesioni fisiche. Le vittime dovevano dare ai sospettati tutti i soldi guadagnati dal lavoro a distanza.

Costretti alla servitù

La cugina diciannovenne sarebbe stata costretta a fare le pulizie e lavorare per dare la sua paga alla coppia, che l'ha costretta a fare docce fredde e l'ha bruciata con una torcia quando lei non ha obbedito.

