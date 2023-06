Emanuela Orlandi, dai criminologi lo studio choc: «Nello stesso periodo a Roma sparirono 39 ragazze»

di Redazione web

Nell'anno della sparizione di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, il 1983 sparirono 177 persone di sesso femminile, 39 delle quali a Roma e dintorni. A sostenerlo uno studio scientifico, richiesto dall'avvocato di Perugia, Valter Biscotti ed elaborato da due criminologi Franco Posa, direttore scientifico dell'istituto Neurointelligence, e Jessica Leone, sua collaboratrice.

Sparite nel nulla

La ricerca ha svelato che tra maggio e giugno del 1983 nella capitale ci fu una "altissima concentrazione" di ragazze scomparse con un'età media di 15,9 anni a maggio e 15,6 a giugno, nella stessa area dove si persero le tracce di Emanuela e Mirella.

Area centrale

Per dare un contributo di valore al cold case, è stata usata la tecnologia del crime mapping per vedere se ci fossero relazioni con la sparizione di Orlandi nella zona del Vaticano. Secondo i due criminologi ad una distanza di "massimo di circa 2,5 chilometri dal luogo dove è stata vista per l'ultima volta Orlandi risultano esserci sei casi di scomparsa e 15 (compresi i precedenti), ad un massimo di cinque chilometri in linea d'aria da Città del Vaticano".

Giovani ragazze

E c'è di più.

