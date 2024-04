Si rompe un tubo nel seminterrato e scoprono una "stanza degli orrori" nella loro casa: «Non l'avevamo vista»

di Redazione Web

Le case antiche hanno un fascino particolare dato dal pensiero di come fosse la vita in passato, quali fossero le abitudini delle persone che un tempo hanno abitato quelle stanze e di come passassero le loro giornate. A volte, poi, ci restituiscono qualcosa di nascosto che fa luce proprio su quegli aspetti, magari una lettera d'amore conservata in uno scompartimento segreto, o una lettera incisa sul legno di un antico tavolo.

In altri casi, tuttavia, la scoperta si può rivelare meno romantica e decisamente più inquietante, come è accaduto a Aurora Blazingstar. Sono passati 4 anni da quando la donna si è trasferita, insieme al suo compagno, in una casa che ha raccolto 200 anni di storia, e solo da poco ha trovato una strana stanza nel seminterrato che non si può fare a meno di definire "degli orrori".

In un video pubblicato su TikTok, Aurora racconta come è avvenuta la scoperta, mostra la stanza e si chiede a cosa servisse, in passato.

La scoperta di Aurora

«Dunque...

Così hanno notato una porta apparentemente murata da cui sembrava provenire l'acqua. «Quindi suppongo che il passo successivo sia buttarla giù ed entrare in questa stanza perché dobbiamo riparare la tubatura rotta e nel frattempo avremo l'occasione di scoprire cosa c'è in quel posto inquietante che qualcuno ha pensato di chiudere», conclude Aurora.

Gli utenti nei commenti pensano si possa trattare di un passaggio della metropolitana ormai chiuso, mentre c'è chi ironizza e le consiglia di entrare soltanto armata di pistola e croce, che non si sa mai. Quasi tutti, invece, sembrano essere d'accordo sul fatto che la cosa più spaventosa sia l'enorme seminterrato e che dovrebbe fare qualcosa per rinnovarlo. Infine, qualcuno scrive: «Se una porta è stata murata in quel modo ci deve essere una ragione, non è assolutamente da aprire, devi solo allontanarti».

