Squaletto ucciso e usato come bong per fumare droga, il video indigna il web

Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 14:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Une poi lo ha usato per. Le immagini diffuse in rete hanno scioccato centinaia di utenti. Il video mostra un uomo sulla barca che tiene tra le mani uno squaletto con due tubi che sporgono sulla testa. A quel punto l'uomo accende ilcon la carcassa dell'animale e respira attraverso il bocchino sulla coda.Dalle immagini, che vengono dall'Australia, la povera bestia sembra essere stata eviscerata per permettere al fumo di passare. Il video inquietante è stato condiviso sulla pagina Facebook di Fried Fishing Australia che ha 21.000 followers. Subito dopo aver inalato il fumo il ragazzo annuisce e tossisce e come sottofondo nel formato originale è stata inserita la canzone "baby shark" diventata famosa perché molto usata nelle Instagram stories.