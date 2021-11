Spiking in discoteca, arriva il test per chi sospetta di essere stato drogato: ecco dove

Test delle urine e dei drink in una discoteca di Londra conto lo spiking, la somministrazione di droghe dentro alle bevande. La novità è stata introdotta da Xoyo uno dei dei locali notturni più famosi della capitale inglese per aiutare i propri clienti a sentirsi più sicuri. La decisione è stata presa dopo un aumento delle segnalazioni di spiking in tutta la città. David Vickery, direttore generale di Xoyo, ha spiegato a MyLondon di voler garantire ai suoi clienti sicurezza e protezione durante una serata. «Penso che sia importante, se c’è qualcuno che pensa di essere stato drogato dovrebbe essere trattato come se lo fosse» ha detto David.

«Penso che se possiamo rendere le persone al sicuro e sentirsi più felici, non vedo alcun aspetto negativo nel mettere in atto questo» ha aggiunto David spiegando che i clienti di Xoyo, uno dei locali notturni e di musica dal vivo più amati di Londra, possono accedere ai test delle urine e delle bevande grazie alla struttura con un medico che è presente nel locale tutte le sere. I clienti sono liberi quindi di fare i test se sospettano di essere stati drogati. Da quando Xoyo ha introdotto questo servizio, il test è stato utilizzato solo una volta ed il risultato era negativo. Tuttavia, per David la priorità è che i clienti sappiano che questi test sono disponibili se ne hanno bisogno e possono godersi la serata sapendo che eventuali incidenti possono essere confermati.

