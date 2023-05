Spari e terrore in una fabbrica Mercedes: un morto. Preso il presunto killer

di Redazione Web

Sparatoria e paura in una fabbrica Mercedes. Accade in Germania a Sindelfingen, nel Baden-Wuerttemberg . Secondo la Bild, che cita la polizia, ci sarebbero un morto e un ferito grave. Le forze dell'ordine sono intervenute con grande dispiegamento di forze: il presunto responsabile della sparatoria sarebbe stato già arrestato.

Spari in fabbrica Mercedes

L'uomo è finito in manette, ha riferito un portavoce della polizia tedesca citato dalla Bild. Non si conoscono al momento ulteriori dettagli di quanto avvenuto nella fabbrica 56 di Sindelfingen, dove viene assemblata la classe S. La sparatoria «è avvenuta intorno alle 7.45», non ci sono ulteriori dettagli, ma la situazione è ora «sotto controllo», ha affermato la portavoce della polizia di Ludwigsburg Yvonne Schachte. Decine di agenti sono sul posto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Maggio 2023, 10:34

