Spari in strada a Milano dopo una lite in famiglia tra rom: ferite una donna di 56 anni e una ragazza di 17

di Redazione web

Due donne sono state ferite da colpi di arma da fuoco nel tardo pomeriggio di oggi a Milano, in via Privata Cefalù. Entrambe sarebbero italiane e non sono in pericolo di vita. Una donna di 56 anni è stata colpita a un arto ed è stata trasferita in codice giallo al Niguarda dai soccorritori del 118.

Sulla vicenda indagano i carabinieri

La seconda vittima, una ragazza sedicenne, è stata sfiorata da un proiettile all'anca, ed è stata medicata in codice verde all'ospedale San Carlo. Sulla vicenda, avvenuta poco dopo le 19, indagano i carabinieri.

La sparatoria in un parcheggio

La sparatoria è avvenuta in un parcheggio, in un contesto quasi sicuramente familiare. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, protagonisti del litigio sarebbero i componenti di una famiglia Rom. I militari dell'Arma sono ancora sul posto, in via Cefalù, per completare rilievi e accertamenti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Maggio 2023, 20:50

