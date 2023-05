Serbia choc, spara dall'auto sulla folla: almeno 8 morti e 13 feriti. Killer arrestato, è un ragazzo di 21 anni

di Redazione Web

Almeno otto persone sono state uccise e 13 ferite in Serbia in una sparatoria a sud di Belgrado. Lo hanno riferito i media statali, il giorno dopo la sparatoria in una scuola della capitale che ha causato nove morti. L'ultimo attacco è avvenuto nella tarda serata di ieri, vicino alla città di Mladenovac, quando un giovane ha aperto il fuoco con un'arma automatica da un veicolo in movimento ed è poi fuggito, ha riferito l'emittente statale RTS.

Sparatoria a Belgrado, strage alle elementari: studente spara e uccide 9 persone

Sparatoria in una scuola elementare a Belgrado, 14enne apre il fuoco e fa una strage

Arrestato il killer, è un 21enne

Sette dei feriti sono in gravi condizioni. Una forte presenza di agenti ha circondato la zona, anche con elicotteri e droni. La polizia ha arrestato il presunto autore: è un giovane uomo di 21 anni che era riuscito a fuggire. Ma è stato individuato e fermato, dopo una caccia all'uomo che ha coinvolto 600 agenti di polizia. Il ministro degli Interni, Bratislav Gašić, ha definito l'attacco come un «atto di terrorismo». Il direttore dell'agenzia di intelligence BIA, Aleksandar Vulin, e il ministro della salute Danica Grujičić hanno visitato i feriti in ospedale.

Il giovane sospetto per la strage di ieri sera, Uros B. di 21 anni, è stato arrestato. Come riferiscono i media locali, il giovane ha sparato a più riprese con un'arma automatica indiscriminatamente contro persone del luogo. Nella caccia all'uomo protrattasi per tutta la notte sono stati impegnati oltre 600 poliziotti, appoggiati da alcuni elicotteri. Uros B. è stato infine bloccato e arrestato nei pressi di Kragujevac, città industriale a circa 150 km a sud di Belgrado. Due dei feriti, condotti in vari ospedali, anche a Belgrado, sono in condizioni serie. Da oggi in Serbia e fino a domenica è stato proclamato il lutto nazionale per la strage nella scuola di Belgrado, dove il 2 maggio un 13enne, sparando con la pistola del padre, ha ucciso otto allievi del suo stesso istituto e una guardia giurata, ferendo altri sei coetanei e una insegnante.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Maggio 2023, 09:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA