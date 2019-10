Finlandia, attacco con spada in un centro commerciale: almeno un morto e 10 feriti

Scene da horror in un centro commerciale in Finlandia. Un uomo, armato di spada, ha attaccato gli studenti di una scuola che si trova all'interno di uno shopping center della città di Kuopio. Lo riferiscono testimoni, secondo cui l'uomo avrebbe estratto l'arma da una borsa prima di iniziare a colpire le sue vittime. L'aggressore è stato arrestato ed è a sua volta rimasto ferito da colpi d'arma da fuoco sparati dalla polizia. Il bilancio è di un morto e 10 feriti.

At least one person was killed and several others were injured in what police say was a violent incident at a school complex in Kuopio, Finland https://t.co/DbgrGSpobt