Sorpresa in campo, proposta di matrimonio tra guardalinee prima della partita

Unadecisamente singolare, quella tra dueappena ventenni, che ha trovato il plauso di tutti i presenti. Prima di unadi calcio, infatti, un guardalinee 21enne ha sorpreso tutti, inginocchiandosi e chiedendo alla fidanzata, una collega di un anno più giovane designata insieme a lui per una gara, di sposarlo.È accaduto in, prima dell'incontro tra CA Oradea e CS Diosig, valido per il campionato di quarta divisione. Il 21enne assistente arbitrale, proprio mentre le due squadre iniziavano a disporsi in campo dopo le foto di rito, ha deciso di mostrare l'alla fidanzata, l'altra guardalinee, tra la sorpresa della ragazza e gli applausi degli spettatori in tribuna. La giovane, commossa e sorpresa, ha ovviamente detto sì, suscitando una vera e propria ovazione tra i tifosi di entrambe le squadre.