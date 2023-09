«Sono stanca di pianificare le vacanze di Natale per mio marito e il suo gemello, non mi aiutano mai. Lui se l’è presa con me»

di Redazione web

Molti utenti utilizzano Reddit per raccontare i propri problemi e sfogarsi con gli utenti social sulle situazioni, a volte esilaranti, in cui sono coinvolti. Così, ha fatto una giovane sposa che non sopporta più di dovere organizzare le vacanze di Natale per il marito e il gemello che, oltre ad approfittarsi della sua generosità, non la aiutano mai quando ha bisogno di qualche favore.

La storia

La giovane donna, su Reddit, ha raccontato: «Mio marito ed io stiamo insieme da sette anni e siamo sposati da tre mesi. Entrambi facciamo lavori ad che comportano molto stress, guadagniamo bene, non abbiamo figli e spendiamo i nostri soldi in viaggi. Io tengo conto di tutto: spese, extra, gite fuori porta... insomma, mi occupo della gestione delle finanze e non è sempre facile. Per questo, più di qualche volta, ho chiesto aiuto a mio marito che, però, spesso, mi ignora perché dice che ci sono cose molto più difficili che prenotare un albergo. Io cerco di non offendermi ma, ultimamente, sono al limite. Mio marito e suo fratello gemello mi hanno chiesto di organizzare le vacanze di Natale ma io sono stanca, in primis, perché mio cognato è sempre in mezzo e, a pelle, sento che non nutre simpatia per i miei confronti e, poi, perché sembro io l'intrusa tra loro. Quando ho spiegato a mio marito come mi sentissi, lui mi ha risposto che se non ho voglia di organizzare un viaggio, chiederà a sua madre di non invitarmi al Ringraziamento. È assurdo».

I commenti social

