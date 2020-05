Son, l'attaccante del Tottenham al campo militare in Corea: «Tra i migliori col fucile»

WhatsApp, come visualizzare i messaggi senza farlo sapere

Dalle sgroppate in velocità ai tiri all'incrocio alle esercitazioni col fucile: l'attaccante sudcoreano del Tottenhamè stato chiamato in un campo nel suo Paese per un addestramento militare obbligatorio. Ed è risultato uno dei primi della sua unità, in particolar modo nelle esercitazioni col fucile. Stando a quanto riporta la stampa sudcoreana riprendendo fonti del Corpo dei Marines, Son sarà insignito del premio 'Pilsung' destinato ai migliori.Il servizio militare in Corea del Sud è obbligatorio e può durare fino a 24 mesi. Son aveva ottenuto un'esenzione avendo vinto la medaglia d'oro ai Giochi asiatici 2018, il che significa che lui e i suoi compagni di squadra devono solo sottoporsi ad un allenamento di base. L'esterno offensivo del Tottenham in futuro sarà ancora richiamato in patria per completare le 544 di servizio alla comunità che deve svolgere in 3 anni per essere in regola con gli obblighi di leva.