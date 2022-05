Il giornalista russo Solovyov spara a zero sull'Italia e Draghi: ​«Non lo ha eletto nessuno»

Torna a far parlare di sé il giornalista russo Vladimir Solovyov, ormai conosciuto per essere voce della propaganda del Cremlino e per le sue dichiarazioni choc su possibili bombardamenti nucleari sull'Europa. Nella sua trasmissione su Rossiya 1 «Domenica sera con Vladimir Solovyov» il giornalista ha attaccato duramente l'Italia, parlando dell'espulsione dei diplomatici italiani dalla Russia oltre che francesi e spagnoli.

Le accuse a Draghi «È rintanato al governo»

Solovyov , che è anche titolare di alcune ville sul lago di Como ora sequestrate, si è scagliato contro Mario Draghi, dicendo che «è rintanato al governo» e che ha dimenticato gli aiuti che la Russia fornì all'Italia durante la pandemia per Covid. E poi ha continuato le sue polemiche: «Super Mario, Mario Draghi, il Premier che nessuno ha eletto, capisce davvero quello che pensano gli italiani? O come spesso accade, non importa a nessuno?». Infine ha ripreso i temi tipici della propaganda anti-occidentale: «Perché ora l'Europa è governata da persone che in pratica non sono state elette da nessuno».

Si tratta del secondo attacco del giornalista contro l'Italia. Pochi giorni fa infatti nella sua trasmissione aveva accusato di incoerenza la politica energetica italiana: «Mi sono piaciuti gli italiani quando l'Eni ha detto, 'Noi, rubli? No, no, no, no, no, no (in italiano), dimenticatevelo. Non accadrà mai. Dimentica tutto (in italiano, ndr). Non osate dirci una cosa simile. E poi all'improvviso, o la la, dove possiamo aprire un conto? Rubli, siamo pronti. Come da istruzioni Ue. E poi immediatamente, va tutto bene».

