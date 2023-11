Solitudine più mortale che fumare 15 sigarette al giorno: lo studio dell'esperto

di Redazione web

Vivek Murthy è classificato come uno dei migliori medici americani e si sta battendo per fare capire che la solitudine è una piaga sociale come potrebbe esserlo la droga, l'obesità o altre dipendenze. Il medico ha, poi, dichiarato che i vari lockdown hanno peggiorato la situazione creando molto disagio tra le persone che già erano sole e depresse.

Gli studi di Vivek Murthy

Vivek Murthy, nei giorni scorsi, si è unito a una commissione delle Nazioni Unite sulla connessione sociale. La sua missione è far capire che l'isolamento di una persona e la solitudine possono causare varie malattie e disagi. Ad esempio è più elevato il tasso di ictus, ansia, demenza, depressione e suicidio. Il dottore, al Daily Mail ha dichiarato: «Abbiamo l'obbligo di fare gli stessi investimenti nella ricostruzione del tessuto sociale della società che abbiamo fatto per affrontare altri problemi sanitari globali, come il consumo di tabacco, l'obesità e la crisi della dipendenza.

I dati

I dati portati alla commissione delle Nazioni Unite dal dottor Vivek Murthy sono impressionati: il medico, ad esempio, ha fatto sapere che le persone più sole sono giovani adulti e ragazzini e che la quantità di tempo trascorso dagli americani con gli amici è diminuita di 20 ore al mese tra il 2003 e il 2020. I social avrebbero aggravato di moltissimo questa situazione perché indurrebbero le persone a chiudersi in loro stesse.

