Si tuffa per salvare i cagnolini, morta modella brasiliana. Diventò famosa alle nozze di Ronaldo

Si è sacrificata per salvare i suoi cani ed è morta anche lei: la modella brasilianaha perso la vita a 37 anni, durante una gita in barca a Ilhabela, isola al largo del territorio di San Paolo, in Brasile appunto. Nonostante le condizioni meteo fossero proibitive, Caroline e suo marito, Jorge Sestini, hanno preso il largo in barca insieme ai loro due cagnolini.A un certo punto però gli animali sono finiti in acqua a causa del mare mosso: Caroline si è tuffata senza pensarci per salvar loro la vita, ma di lei si sono rapidamente perse le tracce, fino al ritrovamento, due ore dopo, del suo cadavere sulla spiaggia di Cigarras. Anche il marito Jorge si era tuffato per salvarla ma non ce l’ha fatta: l’ha vista annegare sotto i suoi occhi, e lui stesso si è salvato quasi per miracolo.La 37enne, volto noto della tv brasiliana, era balzata agli onori delle cronache mondiali nel 2005, quando Ronaldo (il vero Ronaldo, il Fenomeno ex Inter e Milan) sposò Daniella Ciccarelli, e quest’ultima fece allontanare dalla cerimonia proprio la Bittencourt perché sua presunta rivale in amore. Caroline, che era anche madre di una ragazza di 17 anni, poche ore prima aveva postato una sua foto sul profilo Instagram: sotto l’ultimo post, tantissimi i messaggi di cordoglio da parte dei fan, per una vita spezzata troppo presto.