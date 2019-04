Stupro a Viterbo, il gip: «Nei video scene raccapriccianti». Ma per gli arrestati rapporto era consenziente

«Stai zitta, tanto non ti crede nessuno»: così minacciavano la donna stuprata «I nostri assistiti non sono i mostri che vengono descritti», hanno aggiunto gli avvocati. «I ragazzi sono addolorati per quello che è avvenuto. Sicuramente hanno valutato in maniera errata una situazione». «Abbiamo dato spunti probatori alla procura e ora aspettiamo con fiducia la decisione». Il gip ha cinque giorni di tempo per decidere se convalidare o meno l'ordinanza di custodia in carcere.

Secondo il magistrato è indice della negativa personalità dei due arrestati «la pervicacia» che ha caratterizzato le loro condotte, che sono state il risultato di un «mancato controllo degli impulsi»: hanno agito «nonostante lo stato di semi-incoscienza» in cui si trovava la vittima.

Per, i due giovani militanti di Casapound arrestati per lo stupro di gruppo di una donna di 36 anni, quello con la presunta vittima sarebbe stato un «rapporto consenziente». Così si sono infatti difesi dalle accuse davanti al Gip di Viterbo, secondo quanto hanno riferito al termine dell'interrogatorio gli avvocati Marco Mazzatosta, Giovanni Labate e Domenico Gorziglia.«Hanno fornito una versione dei fatti in parte divergente da quella della persona offesa» ha sottolineato l'avvocato Mazzatosta, «sono ragazzi di 20 anni che hanno avuto un rapporto» e ritengono che sia «consenziente, sulla base di una serie di elementi che non vi possiamo dire».La ricostruzione degli arrestati: il gip di Viterbo Rita Cialoni, nell'ordinanza di custodia cautelare, parla di «» nel descrivere i video che hanno incastrato Chiricozzi e Lecci. Sono diversi gli, uno dei quali dura circa 7 minuti, e iniziano con la ragazza che è già a terra. I due, dice ancora il giudice, hanno commesso «reiterati abusi» sulla donna, agendo in modo «beffardo e sprezzante».