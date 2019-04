Stupro a Viterbo, Chiricozzi aveva preso il Daspo: «Fumogeno nei pantaloni prima di Samp-Viterbese»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno dei presunti stupratori diaveva avuto iled una denuncia a Genova: lo scorso 12 agosto infattiera andato nel capoluogo ligure per assistere alla partita di calcio di Coppa Italia tra Sampdoria e Viterbese e aveva provato ad entrare con un fumogeno nascosto nei pantaloni.Chiricozzi, consigliere comunale a Vallerano (Viterbo) eletto con Casapound, è stato arrestato insieme ad un altro giovane per lo stupro di gruppo di una donna di 36 anni, avvenuto lo scorso 12 aprile: Chiricozzi fra l'altro, per tentare di evitare la denuncia, aveva anche. Oltre al Daspo, è stato denunciato per possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive.