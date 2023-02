Sex toys placcati in oro 24 carati rubati da un'azienda: il bottino è da capogiro

Furto a luci rosse. Dei preziosissimi Sex toys di lusso sono finiti nelle mani di alcuni criminali. La notizia arriva dalla Spagna, più precisamente da Siviglia, dove l'azienda specializzata in giocattoli erotici, Dreamlove, ha denunciato la scomparsa di almeno otto dei suoi vibratori più preziosi, alcuni dei quali placcati in oro 24 carati.

Bottino da capogiro

I tre ladri, che sono entrati in possesso dei particolari oggetti, sembravano avere molto chiaro cosa rubare, andando a colpo sicuro sui giocattoli più preziosi. E il bottino è da capogiro, considerato che solo uno di quei preziosi giocattoli può arrivare a costare ben 15mila euro.

Stando alle prime ricostruzioni delle autorità, i malviventi sono entrati nell'azienda poco prima della mezzanotte di mercoledì primo febbraio andando a colpo sicuro dove, sembra, sapessero erano conservati i dildo dorati.

«Un furto da decine e decine di migliaia di euro», ha spiegato Idiared Aponte, direttore commerciale del marchio con sede a Siviglia. Ma il direttore nutre ancora speranze.

«Non sarà facile rivenderli»

«Non credo che sarà molto facile per i ladri rivenderli», ha spiegato Idiared Aponte. Sono stati rubati otto sex toys di lusso di cui sei in oro e due in acciaio inox. «Sono giocattoli di lusso e molto rari sul mercato, non credo che riusciranno a incassare in fretta il frutto della rapina».

Ma i giocattoli non sono l'unica cosa che i ladri sono riusciti a portare via. I criminali, infatti, hanno anche aperto una cassaforte del magazzino, rubando 25mila euro in contanti.

Le indagini

Sul caso indaga la polizia di Siviglia che ha già visionato le imamgini delle telecamere di sorveglianza dell'azienda. Dai filmati si vedono tre persone mascherate e vestite di nero che forzano l'ingresso della proprietà con un martello e un'ascia, dopo aver fatto saltare la corrente a tutto lo stabile. Un furto a un'azienda che dal 2017 si definisce la «centrale elettrica dei prodotti di piacere», con ben 20mila prodotti sul mercato tra sex toys e lingerie.

