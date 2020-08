Senza mascherina, si fingono cani per evitare la multa: denunciati

Dos turistas fingen ser perros para no ponerse la mascarilla en Cangas de Onís, Asturias.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Agosto 2020, 22:13

Una scena da film surrealista, quella che ha visto protagonisti dueche, sorpresi dalla polizia locale, hanno pensato bene diÈ accaduto nella prima serata di sabato scorso nel piccolo centro di Cangas de Onìs, in, nella regione delle Asturie. I due uomini, residenti a Oviedo e giunti nella cittadina per una breve visita, non avevano rispettato l'obbligo diimposto dalle normative contro ildella Comunità Autonoma ed erano stati avvistati da due agenti di polizia locale.I due vigili urbani avevano chiesto ai due visitatori di indossare la mascherina; i due uomini, dopo aver indossato la mascherina, si sono allontanati e se la sono tolta dopo aver percorso poche decine di metri. A quel punto, i due agenti si sono avvicinati a loro, ed è a quel punto che è iniziata la scena, compresi alcuni residenti che assistevano dalle finestre delle loro case.Uno dei due uomini, infatti, aveva iniziato a, fingendo anche di urinare come i cani, in modo da convincere in modo scherzoso gli agenti che gli animali non hanno l'obbligo di portare la mascherina. Alla fine, i due uomini sono stati fermati dalla Guardia Civil: non solo saranno multati per la violazione delle normative anti-contagio, ma sono stati anche denunciati per disturbo della quiete pubblica. Per loro c'è il rischio di una multa di almeno 600 euro ciascuno.