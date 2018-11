Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo aver avuto una figlia, il suo- già rifatto cinque anni fa -: così, giovane infermiera e appassionata di fitness australiana, era volata a Bali per sottoporsi ad un secondo intervento di chirurgia plastica. Ma quando, dopo l’operazione, si è risvegliata, ha avuto una sorpresa choc: il suo seno era «disgustoso», ha detto al Daily Mail Australia.È successo a Perth, Australia occidentale,. «Ero sconvolta, i miei seni erano disgustosi - ha detto - tutto ciò che i medici avevano fatto era muovere i miei capezzoli e inserire protesi più grandi, forse pensavano che i miei seni si sarebbero sollevati. Appena ho tolto le bende ho iniziato a piangere».Quando si è lamentata con i medici, questi ultimi le hanno detto che il risultato era buono e che non era stato sbagliato niente. «Nessuno sano di mente lo avrebbe detto. Non ho pagato per farmi spostare i capezzoli ma per una revisione dell’intervento di cinque anni fa e per avere seni più grandi - aggiunge - ora le mie tette sono rovinate».A Kara è stato perciò offerto un secondo intervento, gratuito, per sistemare meglio la situazione: ma anche l’altra operazione, due giorni dopo, non l’ha lasciata soddisfatta. «Sono ancora cadenti e troppo basse, e sono lontane - si lamenta la ragazza - odio guardarmi allo specchio. Non si sono nemmeno scusati, e ho pagato tanti soldi. Sono una madre single, quelli erano mesi di risparmi».Ora la giovane 24enne, che lavora anche come personal trainer (su Instagram, dove condivide le foto e i video dei suoi allenamenti,) ha chiesto un rimborso completo alla clinica di Bali: parlando della sua storia ha voluto mettere in guardia altre donne dai pericoli di questo tipo di interventi di chirurgia plastica. «Adesso non consiglierei a nessuno di andare a Bali», ha detto ovviamente la signora.