Selva, la bimba siriana che rideva sotto le bombe è salva: fuggita in Turchia insieme alla sua famiglia

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Febbraio 2020, 22:52

Le suehanno fatto il giro del mondo. Il video delladistratta dal papà nel pieno di unha mostrato uno dei tanti volti della, tra il dolore dei bambini e quello dei genitori che cercano di rendere l'infanzia dei loro piccoli il più possibile normale e serena.Il gioco del papà di Selva, che chiedeva alla sua bimba ad ogni deflagrazione di ridere, ha commosso il mondo intero, ma ha anche preoccupato per le sorti della bambina, una delle troppe vittime innocenti del conflitto. Dopo tanta sofferenza però arriva una bella notizia per Selva. Lei, insieme alla mamma e al papà, è riuscita a mettersi in salvo, ad arrivare in Turchia, paese in cui si sono rifugiati milioni di profughi.Il padre di Selva, Abdullah Mohamad, ha ringraziato il governo turco in un video girato al confine tra Siria e Turchia dall’agenzia di stampa turca Anadolu e ripreso dalla Reuters. Per mesi la famiglia della bimba ha vissuto in una delle aree della Siria dove il conflitto è più acceso, come molti altri sono riusciti a fuggire, ma il loro desiderio è di poter tornare al più presto nel loro paese, di tornare a vivere le loro vite nella loro terra, senza il timore di morire.