​Comprano uno scuolabus su Facebook e con 30mila euro e lo trasformano in una casa: «Volevamo una vita avventurosa»

di Redazione Web

A volte la vita prende direzioni inaspettate e ci spinge verso strade che mai e poi mai avremmo pensato di esplorare, proprio come è successo a Tanya e Arya. Si tratta di una coppia di trentenni che, dopo un lungo lavoro di trasformazione e ristrutturazione, è andata ad abitare in un ex scuolabus dal classico colore giallo acceso (al momento dell'acquisto, poi ridipinto con un più tenue celeste).

Fino a pochi anni fa, più precisamente nel 2021, i due vivevano in una normale casa composta da 4 camere da letto, ma qualcosa non andava. Dopo un breve periodo passato in un van, ora sono soddisfatti della nuova quotidianità nel più ampio scuolabus: «Adoro la semplicità e la versatilità di poter viaggiare ovunque vogliamo, avere un impatto minimo ed esplorare posti sempre diversi», dichiara Tanya a Cnbc.

L'acquisto e la ristrutturazione

Tanya è un'educatrice ambientale e Arya un fotografo e dopo alcuni mesi di vita in un van, hanno capito che ci voleva qualcosa di grande e spazioso: «Avevamo bisogno di qualcosa di più avventuroso e abbiamo pensato che dare una seconda possibilità ed esistenza a uno scuolabus fosse particolarmente divertente».

Sorprendentemente, l'acquisto è stato fatto su Facebook Marketplace e il venditore, fortunatamente, ha fornito loro anche tutti i registri di manutenzione aggiornati: «Qualcuno lo avrà guidato nella sua ultima corsa verso la scuola, e poi siamo arrivati noi a portarlo a casa» al prezzo di 7.200 euro.

L'obiettivo della coppia era di ristrutturare lo scuolabus in sei mesi, cercando di riciclare il più possibile: i sedili sono stati donati a un parco giochi della zona e le rastrelliere portabagagli a qualcuno che ne aveva bisogno nel proprio garage.

Tanya e Arya hanno appreso tutto ciò che hanno potuto sul fai da te tramite dei video tutorial su Youtube: «Abbiamo lavorato senza mai fermarci ed è diventata quasi un'ossessione». Il termine dei sei mesi era stato fissato per fuggire dal clima del Canada e viaggiare fino al Messico.

Le spese e l'organizzazione degli spazi

La spesa complessiva per sistemare lo scuolabus è stata di circa 30mila euro e... un anno di lavori. Oggi, sul mezzo c'è un grosso letto king-size, un divano, una cucina con tre fuochi e un forno, un bagno e una lavatrice. L'elemento che tutti sembrano ammirare più di qualsiasi altro sono i lucernari e la luce naturale con cui inondano gli interni.

Inoltre, sullo scuolabus sono stati installati dei pannelli solari, una scaletta che porta sul tetto per ammirare il cielo e delle grate per le loro motociclette. Infine, c'è un tavolo fuori che viene utilizzato per fare il barbecue con gli amici. Arya e Tanya vivono sullo scuolabus da più di un anno ormai e ammettono che, come in ogni situazione, ci sono lati positivi e negativi: «Bisogna essere sempre pronti a tutto e se da una parte ciò ci dà libertà, e lo adoriamo, a volte ci rendiamo conto che può essere stancante».

Un altro beneficio, molto importante per la coppia, è il fatto di causare il minimo impatto ambientale possibile: «Vogliamo promuovere uno stile di vita rispettoso per l'ambiente». Il piano per il futuro è di godere il più possibile dello scuolabus e poi venderlo per esplorare altri stili di vita in ambienti ristretti: «Speriamo che il prossimo proprietario possa guidarlo verso nuove avventure, è ancora pieno di vita».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Aprile 2024, 16:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA