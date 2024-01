Ereditano un capannone in campagna e lo ristrutturano con 15mila euro: «Vivremo qui finché non avremo i soldi per una casa vera»

di Redazione web

Dopo aver cercato casa per 7 anni, la famiglia Kreb ha deciso che era arrivato il momento di fermarsi. Così, hanno messo a nuovo il capannone fatiscente ereditato dai nonni spendendo 16mila dollari (circa 15mila euro) e si sono trasferiti a vivere lì. Sono papà Michael, mamma Katy e i figli Carolina e Harper. Il papà di Michael gli ha lasciato in eredità 70 acri di terreno a Fayetteville, in Texas. All'interno di questo terreno, c'era anche il capannone. «Abbiamo pensato che fosse perfetto per andarci a vivere». La famiglia Kreb ha intenzione di vivere nella casetta in campagna finché non avranno abbastanza soldi per comprarsi un'altra casa.

La ristrutturazione

Katy ha raccontato che la ristrutturazione è durata 9 mesi, durante i quali ha raccontato i progressi sui suoi canali social, dove adesso è molto seguita. Il capannone, che prima era usato come magazzino, cadeva a pezzi. «Quando mio marito mi ha portato a vedere un vecchio capannone che avevano i suoi nonni, è stato come un sogno diventato realtà», racconta Katy.

Per i lavoretti, hanno ammesso di aver usato molto i tutorial di YouTube: «Abbiamo fatto tutto da soli: eravamo solo noi, io e Michael, con le nostre due ragazze al nostro fianco», ha detto. Il bagno non c'era, così hanno dovuto costruire un impianto di scarico: «Il cugino di mio marito ha piastrellato la doccia in circa una settimana, mentre mio marito ha costruito la zona armadio installando scaffali nel muro», ha raccontato. Un fornitore esterno ha installato e collegato il nuovo sistema settico della piccola casa alla casa principale della proprietà.

Le figlie piccole sono contentissime della loro casa: «Hanno abbandonato molti giocattoli e non rimangono rinchiuse in casa ogni singolo giorno», ha aggiunto. «Possono uscire e divertirsi, e noi abbiamo le nostre galline, mucche, un maiale e cani, quindi è bello per loro stare fuori ad esplorare»

