«Vivo con la mia ragazza in un magazzino in affitto: costa poco ed è meglio di un appartamento. Ecco perché»

Sembra che per i giovani di oggi essere proprietari di una casa sia un sogno pressoché irrealizzabile, una meta che vedono in lontananza ma che - non importa quanto riescano a corrrere o quanto veloce - non riescono mai a raggiungere. Molti ironizzano sulla propria situazione e suggeriscono che sia proprio questo il motivo per cui tanti ragazzi sono appassionati di videogiochi il cui obiettivo è semplicemente condurre una vita normale: avere un lavoro, comprare una casa, costruirsi una famiglia.

Le difficoltà che si celano dietro questo sogno, tuttavia, sono per alcune persone degli ostacoli superabili con un po' di creatività e un pizzico di follia, quel tanto che basta per pensare fuori dagli schemi. Una coppia, infatti, ha condiviso la propria particolare sistemazione tramite un video pubblicato su TikTok: i due vivono all'interno di una sorta di garage, un magazzino in affitto all'interno di un edificio che ne ospita tanti altri, tutti uguali.

Nonostante l'unità non sia costruita per fungere da abitazione, il ragazzo afferma che è una scelta di gran lunga migliore rispetto a un appartamento e spiega agli utenti le sue motivazioni.