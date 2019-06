Scomparso da 10 anni, ritrovato dalla famiglia dopo essere diventato protagonista di un meme

Studente ambientalista dà il benvenuto a Trump a Londra: ecco cosa ha disegnato sul prato​

Yo cuando escuchó el himno nacional mexicano 😂



Ay que ser patriota no patriotero #SiguemeYTeSigo #FelizLunes pic.twitter.com/c424LHgXG0 — Alan Becerril (@AlanBecerrilOfi) 28 maggio 2019

Lunedì 3 Giugno 2019, 21:21

L'aspetto trascurato e una postura piuttosto singolare lo hanno fatto diventare, suo malgrado, protagonista di undiventato virale negli ultimi giorni sul web. Una vera e propria mancanza di rispetto verso una persona in difficoltà, ma non tutti i mali vengono per nuocere: grazie alla foto che l'ha reso famoso, quest'uomo,, è stato finalmenteL'incredibile storia arriva dalla città di, in. Ad alcuni passanti non era sfuggito lo strano comportamento di questoche, a torso nudo indossando solo un paio di pantaloni sudici e infradito, si era bloccato su un marciapiede, con una postura molto particolare, come se si fosse messo sull'attenti. L'immagine è diventata virale sul web dopo che un ragazzo, che aveva fotografato l'uomo, aveva scherzato così su di lui: «Questo sono io mentre ascolto l'inno nazionale».L'aspetto trasandato dell'uomo, che indicava in modo inequivocabile che si trattava di un senzatetto, ha suscitato anche qualche critica sul web, con alcuni utenti che non hanno gradito la viralità di quel, che in fondo si prendeva gioco di una persona in difficoltà. Al di là delle polemiche, c'è stato un incredibile lieto fine: quella foto è diventata così virale da finire anche sotto gli occhi deidell'uomo, che non avevano più sue notizie da 10 anni. Come riportano i quotidiani messicani El Universal El Mañana , infatti, i familiari dell'uomo sono riusciti a scoprire dove aveva passato tutto questo tempo. Il suo nome è, detto 'El Arenales', originario di un paesino della provincia. Dopo essere scomparso per un decennio, l'uomo ha vissuto in strada in un quartiere del capoluogo, ma ora è stato finalmente raggiunto e riportato adalla sua famiglia.