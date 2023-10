L'ex cancelliere Schröder offre la cena a un imprenditore, ma lui spende troppo: «Non pago». Arriva la polizia

di Redazione web

Gerhard Fritz Kurt Schröder, l'uomo che ha guidato la Germania dal 1998 al 2005, si è ritrovato invischiato in una controversia piuttosto singolare, che ha richiesto l'intervento della polizia. L'ex cancelliere, sabato scorso, aveva organizzato una cena in un noto ristorante di Amburgo, ma uno dei suoi ospiti, un imprenditore iraniano, ha esagerato: l'uomo d'affari, infatti, avrebbe ordinato per un ammontare che supera i 6mila euro.

Al termine della cena, nessuno dei due ha voluto saldare il conto, ed è dovuta intervenire la polizia.

Mangiano e scappano senza pagare, il titolare pubblica la loro foto su Facebook: «Siete pregati di saldare il conto»

«Mamma, ho ordinato due bottiglie di vino da 22mila euro pensando fossero 22, ma non ho i soldi per pagare»: il messaggio virale

La cena

L'episodio è avvenuto in un noto ristorante di Amburgo, il Lakeside, all'interno dell'hotel The Fontenay.

Durante la cena, però, un ospite ha agito diversamente, in barba alle convenzioni: un imprenditore iraniano, che ha ordinato bevande per un valore che supera i 6mila euro. Al momento di saldare il conto, Schröder si è rifiutato di pagare, e il suo ospite ha fatto altrettanto. La situazione si è fatta particolarmente sgradevole, al punto tale che è dovuta intervenire la polizia: a quel punto, però, l'imprenditore si era già dileguato.

La dura vita del "pensionato" Schröder

Questa disavventura avrà sicuramente addolorato Schröder: il politico, infatti, non sta attraversando un periodo particolarmente sereno. Date le sue recenti posizioni politiche, molti lo hanno allontanato: si dice che, quando si presenta alle occasioni ufficiali, cali un silenzio imbarazzato. «Non rinnego nulla», ha affermato recentemente l'ex cancelliere.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Ottobre 2023, 19:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA