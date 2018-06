Scarseggia la produzione di CO2: a rischio bevande gassate e cibi confezionati sul mercato

Guerra ai cibi spazzatura: «Bandita la pubblicità su bus e metro». Rivoluzione a Londra

Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

In estate è tempo di grigliate e feste in piscina e in queste occasioni si consumano grandi quantità di birra e bibite gassate, ma quest'anno potrebbero esserci dei problemi. Il problema nascerebbe da una pausa più lunga del solito nella p, una delle principali fonti diin Europa, utilizzata per dareconfezionati.La rivista specializzata Gas World ha dichiarato che la carenza è stata descritta come la «peggiore situazione di approvvigionamento che ha colpito l'industria europea del biossido di carbonio (CO2) negli ultimi decenni». Pare che ad essere particolarmente colpito, come riporta l' Indipendent, sarà il Regno Unito. Il problema riguarederà i produttori di bevande gassate e porebbe avere conseguenze su tutto il mercato Eurpeo.Nei supermercati britannici molte bevande iniziano a scarseggiare, proprio in quella che sembra essere una delle estati più calde registrate. La CO2 viene usata anche per conservare carni e insalate, quindi una penuria potrebbe avere ripercussioni anche nel settore alimentare.