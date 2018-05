Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

dichiara guerra alla. Il sindaco della City,, ha infatti bandito da autobus, treni e metro i poster in cui si pubblicizzano alimenti e bevande ad alto contenuto di grassi o zuccheri, esortando le autorità di tutta la Gran Bretagna a fare lo stesso, per evitare lo «scandalo» che i bambini crescano obesi o sovrappeso.Quelloè infatti un problema enorme nel Paese britannico, soprattutto a Londra, che ha uno dei tassi più alti con 4 bambini su 10 tra i 10 e gli 11 anni che sono obesi o in sovrappeso. Lo stop alle pubblicità sui mezzi pubblici fa parte di una più ampia strategia del sindaco contro il cibo spazzatura: già nelle scorse settimane aveva proposto il divieto di aprire nuovi take away di cibi caldi entro i 400 metri dalle scuole, per preservare la salute di bambini e adolescenti.Entro la fine di quest’anno anche il Governo dovrebbe pubblicare la sua strategia su questo annoso problema. «L’obesità infantile a Londra è una bomba a orologeria -- Se non adottiamo misure coraggiose per fare il bene dei nostri ragazzi, mettiamo a dura prova il nostro servizio sanitario già in difficoltà. Non è giusto che in una città come Londra, il quartiere in cui vivi e il reddito che hai abbiano un impatto così grande sul cibo che scegli di mangiare».L’attivista e chefha esortato la premier Theresa May a seguire l’esempio di Khan, definendo la sua mossa come «rivoluzionaria». «Sadiq Khan fa un enorme passo avanti per la salute dei bambini, è un momento rivoluzionario - ha detto - mettere in primo piano il loro bene mostra come deve essere una leadership forte, contro l’inarrestabile pubblicità di cibo spazzatura durante i loro viaggi quotidiani a scuola». E un grosso OK alla strategia del sindaco arriva anche dalle autorità mediche e universitarie di Londra, che approvano con entusiasmo la sua proposta, i cui risultati si potranno valutare solo a lungo termine.