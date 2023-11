Samantha e il poliamore: «Ho due fidanzati e sei gatti, viviamo tutti insieme: ecco come funziona a letto»

di Redazione web

Convivere con il proprio partner potrebbe essere impegnativo, ma con due? Una donna di 43 anni ha raccontato di aver accolto i suoi due fidanzati e di vivere tutti e tre, insieme ai loro sei gatti, sotto lo stesso tetto. Si tratta della professionista nel campo immobiliare Samantha Fraserto, solita sul web raccontare apertamente le sue esperienze queer e gli aspetti della sua vita poliamorosa.

La donna che vive a Toronto ha raccontato di vivere con i suoi due partner maschili e che non è certa del loro coinvolgimento sentimentale, ma che in qualche modo sono felici così.

Scarafaggio al ristorante: «Nel video del mio compleanno ecco come il cameriere ha provato a nasconderlo»

«Non vado a letto con gli uomini che non spendono per me», il consiglio dell'esperta di appuntamenti divide i fan

La sua vita poliamorosa

Rispondendo ad alcune delle domande più frequenti che le fanno gli utenti online, ha detto: «Non condividiamo tutti e tre lo stesso letto».

La reazione online

Da quel momento, Samantha ha raggiunto un discreto pubblico che segue le sue avventure in casa, in compagnia dei suoi due compagni e dei suoi sei gatti. Ma non tutti sembrano apprezzare ciò che ha raccontato: «Toronto ha una comunità poliamorosa piuttosto buona», ha scritto in un commento un utente. «Perché senti il ​​bisogno di trasmettere la tua vita sessuale per attirare l'attenzione?», ha risposto un altro account. E, ancora: «Fossi in te mi vergognerei», ha concluso.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Novembre 2023, 17:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA