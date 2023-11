«Non vado a letto con gli uomini che non spendono per me», il consiglio dell'esperta di appuntamenti divide i fan

di Redazione web

Quanto deve spendere un uomo prima di poter ufficializzare la sua relazione con una donna? Tra galanteria, indipendenza e buon senso, c'è chi sostiene che almeno una cifra minima è sempre gradita perché, altrimenti, il rischio è quello di non valorizzarsi come persona, ma «svendersi come niente fosse». Sono le riflessioni di un'influencer che ha ammesso di volere un uomo disposto a spendere migliaia di euro per lei, altrimenti non ci esce proprio. Ecco cosa ha rivelato.

La confessione dell'influencer

L'esperta di appuntamenti Christina Najjar, influencer di New York, ha parlato ai suoi fan tramite il podcast di cui è protagonista, attraverso il quale dà voce ai suoi segreti in ambito amoroso. Conosciuta dai suoi fan come Tinx, ha lasciato il consiglio in merito a quanto dovrebbe spendere un uomo per una donna, come parte di un elenco di posti in cui non andare mai al primo appuntamento.

Nel suo podcast "Sono io, Tinx" , Christina ha sottolineato che l'età è un fattore importante: «Un appuntamento in un fast food economico va bene quando sei un adolescente, meno quando esci con adulti maturi».

Poi la cifra da spendere

La ragazza ha detto che non è ragionevole che le donne si aspettino «un menu di cinque degustazioni con champagne» ogni volta che un uomo le porta fuori. «Non bisogna fare la snob», ha consigliato.

Non esiste una risposta specifica in merito a quanto tempo le persone dovrebbero aspettare prima di fare sesso con un nuovo partner, poiché dipende totalmente da ciò che ci si sente di fare. Ma i soldi spesi per i primi appuntamento possono essere davvero il giusto metodo per decidere?

