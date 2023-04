Rupert Murdoch lascia la quarta moglie con una mail: «Ti contatterà il mio avvocato..»

Lasciata con un messaggio. Un modo bizzarro per chiudere un matrimonio, ma Rupert Murdoch ha scelto questa modalità per lasciare la sua quarta moglie Jerry Hall. Secondo quanto riporta il Guardian, il magnate 92enne nel giugno 2022 ha inviato un messaggio via email alla consorte dicendole: «Jerry, purtroppo ho deciso di porre fine al nostro matrimonio. Abbiamo sicuramente passato dei bei momenti, ma ho molto da fare… Il mio avvocato di New York contatterà immediatamente il tuo».

Belen Rodriguez chiusa in casa per Covid, si scatta foto in bikini: «Corpo perfetto e lato B da urlo»

Oriana Marzoli supersexy in bikini: follower in tilt per il suo «nuovo progetto». Ecco cosa farà la ex vippona

Lo spoiler

Da indiscrezioni, quando ha ricevuto l’email, la moglie stava proprio aspettando di incontrare il marito nella loro villa nell’Oxfordshire. A raccontare tutto è stato il giornalista Gabriel Sherman, che ha passato decenni a scrivere di Murdoch, ha detto di aver visto una copia dell’e-mail e ne ha raccontato il contenuto in un articolo per Vanity Fair. La coppia ha divorziato in pochi mesi e pubblicamente ha dichiarato di essere rimasti buoni amici. Ma c'è chi non conferma. Come gli amici di Hall, citati nell’articolo, che hanno detto che in realtà lei era «devastata, arrabbiata e umiliata» per il trattamento ricevuto, dopo che si era presa cura di Murdoch ed era stata in isolamento con lui durante il covid.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Aprile 2023, 19:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA