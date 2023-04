Oriana Marzoli supersexy in bikini: follower in tilt per il suo «nuovo progetto». Ecco cosa farà la ex vippona

Oriana on fire. A pochi giorni dalla fine del Gf Vip, Oriana Marzoli si è gettata in nuovi progetti. «Sto andando a Napoli per un progetto specialissimo... non vedo l'ora di potervi raccontare» dice la venezuelana in una story Instagram prima di partire per la Campania. «Vi faccio un piccolo spoiler tra poco, ma sono sicura che vi piacerà un sacco» continua la finalista del reality di Canale 5. Ma dopo poche ore, riappare sui social esterrefatta dai suoi follower. «Non so come avete fatto ma avete indovinato! Sono venuta a Napoli e sto scegliendo i tessuti, modelli, colori e costumi per la mia capsule...»: e gli scatti che pubblica si fanno sempre più hot.



Ed ecco che poco dopo, Oriana appare in bikini, super sexy, mostrando la sua forma smagliante e mandando in tilt i follower che ormai la considerano una icona di bellezza, "bebè". Giallo, verde e fucsia: questi sono sono alcuni dei colori e modelli che la fidanzata di Daniele Dal Moro fa vedere nei suoi video selfie e che presto saranno scatti ufficiali di una collezione di costumi da bagno. E Daniele cosa dirà ? sarà geloso di questi scatti? Per il momento tutto tace sul suo profilo, ma di certo l'ex gieffino non è a Napoli con la venezuelana, come la stessa Oriana ha ribadito.

