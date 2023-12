Il ristorante lascia la ragazza sulla sedia a rotelle fuori al freddo: «Sul sito hanno mentito, era assicurato l'accesso per i disabili»

di Hylia Rossi

Una ragazza in sedia a rotelle si è ritrovata fuori da un ristorante, di notte, davanti una rampa di scale che le impediva l'accesso al locale, eppure prima di presentarsi aveva controllato online e chiamato due volte per assicurarsi l'assenza di barriere architettoniche per disabili. La menzogna del locale è stata dunque portata alla luce e ora i gestori si ritrovano a dover fare i conti con un'ondata di disapprovazione per la situazione di disagio creata.

La protagonista della vicenda è Taylor, una content creator sulla sedia a rotelle e originaria di Toronto che pubblica spesso dei contenuti riguardanti i locali che frequenta e dà loro un voto da 0 a 5 in base alla loro accessibilità. In questo caso, naturalmente, il voto è stato di 0 su 5, non solo per le bugie ma anche per il modo in cui si è svolta la serata.

Le difficoltà di Taylor e l'arrivo del manager

Era il trentesimo compleanno di un'amica e Taylor si è presentata al ristorante Kasa Moto, dove era stato prenotato un tavolo per festeggiare.

Non soddisfatta dell'indicazione positiva trovata sul web, però, ha deciso di chiamare il locale, ben due volte, per spiegare la situazione e ottenere la conferma, che le è stata prontamente data dai dipendenti: «Dopo aver guardato online ho telefonato e mi hanno ripetuto con sicurezza che il giorno della prenotazione non ci sarebbero stati problemi. Ho persino richiamato successivamente e ho ricevuto la stessa risposta: la sedia a rotelle non mi avrebbe impedito l'accesso».

Poi, arriva la sera della festa: «Mi presento lì e ci sono diversi scalini davanti all'entrata del ristorante e altri anche all'interno. Le mie amiche entrano e chiedono se è possibile avere una rampa portatile, ma quando escono con loro c'è una responsabile che mi dice che non ne hanno e l'unico modo per entrare sarebbe stato di sollevarmi con tutta la sedia a rotelle».

Tuttavia, chiarisce Taylor, non è fattibile: «Il peso è di oltre 150 kg, con me seduta, ed è estremamente pericoloso, sia per la mia salute in caso dovessi cadere, sia per la sedia a rotelle, che potrebbe rompersi. Mentre sto spiegando questa cosa, arriva il manager». Il capo chiede dove ha letto dell'accessibilità e lei risponde chiaramente, mostrando anche la pagina online.

In ogni caso, la serata è stata rovinata e la festeggiata, insieme alle amiche, hanno deciso di prenotare altrove in modo da poter permettere a Taylor di cenare con loro. Nei commenti, gli utenti esprimono supporto per la situazione e fanno altri esempi di luoghi in cui si assicura l'accessibilità per avere clienti, ma che nella realtà dei fatti stanno mentendo. In molti assicurano di aver deciso di non frequentare il locale, dato il trattamento riservato alle persone con disabilità.

