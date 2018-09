Inferno di fuoco a Rio de Janeiro, incendio devasta il Museo Nazionale

In fiamme il Museo nazionale del Brasile di Rio de Janeiro, la più antica istituzione scientifica del Paese. I vigili del fuoco stanno tentando di contenere l'incendio nell'edificio, che ospita una collezione di oltre 20 milioni di oggetti. Le immagini aeree trasmesse dalla tv brasiliana mostrano come l'incendio, iniziato nella serata di domenica, dopo la chiusura del museo, si sia diffuso in tutto l'edificio. Il museo, che un tempo era la residenza della famiglia reale portoghese, ha celebrato quest'anno i suoi 200 anni di storia.



«Per il Brasile si tratta di una tragedia culturale», ha detto all'emittente GloboNews il direttore del museo, Paulo Knauss. «Duecento anni di lavoro, ricerca e conoscenza sono andati perduti. È un giorno triste per tutti i brasiliani», ha commentato su Twitter il presidente Michel Temer. Il Museo Nazionale è il più antico museo del Sudamerica ed ospita una vasta collezione di reperti geologici, botanici, paleontologici e archeologici, oltre che alcune mummie egiziane, statue greche e manufatti etruschi.

Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:31