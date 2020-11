Ragazzo di 13 anni risulta positivo al covid e muore dopo qualche giorno dal tampone

Muore a 13 anni per le complicazioni del covid. Peyton Baumgarth, che ha frequentato la Washington Middle School nella contea di Franklin a ovest di St. Louis, ha contratto la malattia ed è morto dopo qualche giorno a causa di alcune complicanze. Il ragazzo, è la più giovane vittima dello stato del Missuri.

Non si sa come possa aver contratto il virus. Era tornato a scuola, come tutti gli altri compagni, poi lo scorso fine settimana ha sviluppato i primi sintomi della malattia e qualche giorno dopo si è aggravato fino a morire. Tutta la scuola si è unita intorno al dolore della famiglia che ha voluto ricordare a tutti l'importanza di indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale per evitare di contrarre il virus.

Tutta la scuola è stata sottoposta alla sanificazione, come riporta il Daily Mail, che ha fatto sapere che è stata aperta una pagina GoFoundMe per supportare la famiglia del 13enne. Il dipartimento della salute del Missouri afferma che finora cinque persone di età compresa tra i 18 ei 24 anni sono morte a causa del virus.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Novembre 2020, 22:51

