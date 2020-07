Rete 5G, Gran Bretagna esclude Huawei dalle forniture. Il colosso cinese: «Grave errore»

e ha dato loro tempo fino al 2027 per rimuovere le tecnologie dalle loro reti 5G. È una netta presa di posizione che segna una vittoria significativa per gli Stati Uniti. La decisione segue le nuove restrizioni statunitensi nei confronti di Huawei e deriva da un più ampio deterioramento delle relazioni tra il Regno Unito e la, relative anche all'imposizione della Cina di una nuova legge di sicurezza sull'ex colonia britannica di Hong Kong.Oliver Dowden, il ministro britannico incaricato delle questioni digitali, oggi ha dunque dichiarato alla Camera dei Comuni che dalla fine di quest'anno i nuovi acquisti di apparecchiature Huawei per il 5G saranno vietati e che le attrezzature della società cinese dovrebbero essere rimosse dalle reti britanniche entro il 2027. Il Regno Unito sta inoltre per lanciare una consultazione per vietare l'acquisto di apparati Huawei per la rete in fibra ottica del Paese.