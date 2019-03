Resta incinta e partorisce da sola con un tutorial: trovata morta in un lago di sangue

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non voleva che la sua famiglia scoprisse lae così ha preferito partorire completamente sola, al riparo da occhi indiscreti, e con un tutorial scaricato da internet come aiuto. Così una 26enne dinello Stato indiano dell', è morta insieme al suo puccolo appena nato. Questa storia drammatica arriva dall'da un Paese in cui le donne molto spesso non sono libere di condurre la vita che vorrebbero o di sposare l'uomo che amano.Le famiglie spingono le proprie figlie a un certo stile di vita e la ragazza deve aver temuto la reazione dei suoi cari quando ha affittato una stanza per portare a termine la gravidanza nel riserbo assoluto, la stessa camera dove poi è stata trovata morta. Nessuno era a conoscenza della sua storia e i condomini del palazzo hanno scoperto il corpo solo dopo aver visto del sangue fuoriuscire dalla porta. La 26enne è morta in un lago di sangue. Accanto al cadavere inquietanti oggetti come filo, forbice e lama. Come riporta la stampa locale , la giovane era una studentessa single che viveva e studiava in un'altra città. La vergogna per essere rimasta incinta sarebbe stata tale da suggerirle l'idea di fare tutto da sola affidandosi a video diffusi in rete e visualizzati sul telefonino. Era convinta di potercela fare senza medici, ostetriche e ospedali. Dopo il parto, un'emorragia ne ha provocato la morte. Non sono state rese note le sue generalità.