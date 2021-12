Regina Elisabetta, il rito segreto a Natale scoperto solo ora: cosa faceva (di nascosto) con Filippo

LOLNEWS.IT - Il Natale è alle porte anche a Sandringham dove la Regina Elisabetta II arriverà in elicottero a partire dal 17 dicembre: Accoglierà figli, nipoti e bisnipoti per stare tutti insieme ma sarà il primo anno senza Filippo e il secondo senza Harry e Meghan. Qualcosa rispetto agli anni scorsi cambierà: non sarà più Filippo ad indirizzare i presenti ai tavoli per l’apertura della propria pila di regali, anche se continueranno a rispettare l’usanza tedesca di aprirli alle 18 del 24 dicembre dopo aver preso il tè. La 95enne si ritroverà a portare avanti anche un intimo e segretissimo rito che faceva con Filippo e di cui erano a conoscenza in pochi: nonostante la presenza di alberi di Natale giganteschi e sfarzosi nelle diverse residenze la coppia era solita addobbare un altro albero segreto. Era il loro albero preferito: rigorosamente artificiale per rispettare l’ambiente, Elisabetta e Filippo lo decoravano sempre così (Foto: Kikapress – Music: “Memories” from Bensound.com)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Dicembre 2021, 10:00

