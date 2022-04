Regina Elisabetta, «il principe Andrea non sarà privato dei suoi titoli»: ecco perchè

Il principe Andrea manterrà il suo titolo di Duca di York. Sarebbe stato graziato dalla Regina, nonostante abbia dovuto affrontare crescenti pressioni pubbliche per farlo, in seguito allo scandalo sessuale che l'ha visto protagonista. Come riporta il Mirror, da palazzo arrivano voci secondo cui Sua Maestà «non costringerà Andrew a rinunciare al suo titolo di duca che gli è stato conferito nel 1986». E ancora: «La regina certamente non intraprenderà ulteriori azioni al riguardo».

«Il Duca di York si è ritirato dalla vita pubblica e ha già rimosso una serie di titoli e associazioni e Sua Maestà non si è discostata da questo» si legge. Rachael Maskell, la parlamentare laburista di York Central, aveva precedentemente annunciato di aver incontrato i funzionari dei Comuni per indagare sui modi in cui obbligare il principe a rinunciare al suo titolo di duca di York.

Tuttavia, è necessario un atto del Parlamento affinché il titolo, l'ultima importante posizione onoraria di Andrea, venga tolto, il che significa che uno statuto dovrebbe essere approvato sia dalla Camera dei Comuni che dai Lord.

Come riporta il Sun, questa settimana Andrea è stato privato di un altro onore dopo che la città di York ha accettato di rimuovere il suo titolo di Honorary Freeman. Nel 1987, poco dopo il suo matrimonio con Sarah Ferguson, il regale ricevette la libertà della città di York in una sontuosa cerimonia. E ora, il Consiglio della città di York ha votato per rimuovere il suo status onorario, riunendosi in. un'assemblea straordinaria del consiglio completo che ha impiegato solo 40 minuti per raggiungere la decisione di privare il figlio prediletto della regina dei suoi titoli.

