Re Carlo mette in vendita i cavalli della Regina Elisabetta: «Taglierà gli hobby troppo costosi»

Non proprio un segno di continuità con i 70 anni di regno di sua madre, Elisabetta II. Re Carlo III, infatti, pare intenzionato a vendere tutti i cavalli da corsa più performanti, ricevuti in eredità dalla compianta regina, morta il mese scorso. I 12 preziosi cavalli da corsa, potrebbero finire all'asta da Newmarket's Tattersalls. La regina nel corso della sua monarchia ha avuto molti cavalli, condividendo la stessa passione di suo padre, re Giorgio VI, e solo quest'anno ha avuto ben 37 cavalli impegnati in diverse gare, guadagnando quasi 600 mila sterline in premi.

Hobby costoso

Re Carlo, dunque, è intenzionato a ridurre i costosi hobby della famiglia reale, per dare una nuova immagine, più moderna e meno sfarzosa della monarchia sotto di lui. Pare, infatti, che sia intenzionato a ridurre il numero dei suoi 60 cavalli da corsa e che i 30 puledri previsti per il nuovo anno verranno venduti, ed a prezzi particolarmente elevati in quanto ultima razza voluta dalla regina. Anche Love Affairs, l'ultimo cavallo a vincere quando Elisabetta era ancora in vita, sarà messo in vendita secondo The Mail di domenica.

Passione meno forte

Una fonte reale ha confermato che Carlo, anche se intende ridurre il numero dei cavalli delle scuderie reali, vuole comunque proseguire nella tradizione e non rescindere il legame tra la famiglia Windsor e le corse di cavalli, ma non sulla stessa scala di Sua Maestà, che aveva una passione molto forte per cavalli e corse.

