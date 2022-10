Cinghiale aggredisce una donna mentre passeggia con i suoi cani a Roma: l'animale tentava di morderla in mezzo alla strada

di Redazione web

Aggredita da un cinghiale vicino a un marciapiede nel quartiere Salario a Roma. La sequenza di pochi secondi è stata ripresa da un cellulare e diffusa sulla pagina social Dillo a noi di Roma. Secondo il post a corredo del filmato, l'aggressione da parte del cinghiale si sarebbe verificata sabato scorso 8 ottobre, in via Fiastra, nel quadrante nord della Capitale.

Cinghiali pericolosi

La vittima che stava passeggiando con i suoi cani, prima sarebbe caduta a terra, a quel punto un cinghiale l’avrebbe raggiunta, cercando di morderla. Un vero pericolo per la donna, che per sua fortuna non era sola in quel momento, ma c'erano altre persone che sono riuscite a mettere in fuga l'animale selvatico.

Riferisce il sito, che sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia locale e soccorritori del 118, che hanno portato la donna, in evidente stato di choc, all'ospedale Sandro Pertini, dove le è stato riscontraro un trauma cranico. Dillo a noi di Roma, nel post specifica che: «Eravamo stati proprio in questa via sabato insieme a Fabrizio Bevilacqua per denunciare questa situazione, che per tanti cittadini è ormai insostenibile! la gente ha paura ad uscire di casa, vi sembra una cosa normale?»

