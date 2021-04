Rapina da film al centro commerciale, entrano in scooter e armati per un colpo in gioielleria

Una rapina da film, quella avvenuta ieri all'interno di un centro commerciale. Tre uomini, armati di pistola ed entrati a bordo di due scooter in una galleria, sono riusciti a realizzare un colpo ai danni di una gioielleria, scatenando il terrore tra commessi e clienti. I tre rapinatori sono tuttora ricercati.

Leggi anche > Covid, l'infermiere dopo un anno in terapia intensiva: «Sono invecchiato così e dentro è ancora peggio»

È accaduto a Murcia, in Spagna, all'interno del centro commerciale Nueva Condomina. Come riporta 20minutos.es, la polizia è a caccia di tre uomini che ieri, intorno alle 11.15, hanno fatto irruzione a bordo di due motorini nella galleria commerciale, minacciando i commessi di una gioielleria con le loro pistole e facendosi consegnare alcuni preziosi esposti nelle varie teche. In pochissimo tempo, i tre rapinatori hanno riposto nelle loro tasche il bottino, per poi fuggire sempre a bordo degli scooter, mentre per sicurezza tutti gli altri negozi chiudevano immediatamente le serrande con vari clienti all'interno.

Secondo alcuni testimoni, i tre rapinatori avrebbero anche esploso alcuni colpi in aria per impaurire e minacciare i commessi della gioielleria. Questo episodio, però, non è stato immortalato nel video realizzato da un cittadino all'interno del centro commerciale e non è stato neanche confermato dalla polizia. Al di là del colpo riuscito e del terrore seminato tra commessi e clienti, non ci sono state conseguenze peggiori. Intanto, però, è partita la caccia ai tre malviventi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Aprile 2021, 23:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA