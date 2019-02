Ragazzo di 26 anni uccide la mamma, la fa a pezzi e la mangia insieme al suo cane Video

🚩ÚLTIMA HORA: Detenido en Madrid un joven de 26 años por presuntamente descuartizar a su madre.



Los agentes han hallado parte de los restos mortales en táperes.



La víctima llevaba un mes desaparecida pic.twitter.com/hd47SJ88WF — Policía Nacional (@policia) February 22, 2019

Ultimo aggiornamento: 22:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una scena «dantesca», difficile da contemplare. Queste sono le parole usate dagli agenti della Polizia dopo l'arresto di. L'arresto è avvenuto giovedì sulla scena del crimine a Madrid. L'uomo aveva 12 precedenti penali, principalmente a causa di maltrattamenti di sua madre. L'indagine è iniziata quando un amico della vittima ha denunciato la. Secondo fonti della polizia, quando gli agenti sono entrati in casa hanno trovato il corpo del corpo della donna e diversi contenitori di plastica dove aveva inserito i resti del corpo di sua madre.Il detenuto è il più giovane di due fratelli. L'altro, sposato, ha vissuto fuori casa per qualche tempo e, secondo quanto ammesso dalla polizia, non aveva più contatti con la sua famiglia, anche se dopo alcuni episodi di maltrattamento, era andato a trovare sua madre. Il padre è morto anni fa. Il giovane ha aperto la porta agli agenti e ha mostrato a loro dove si trovava sua madre, il cui corpo aveva smembrato in pezzi molto piccoli. Secondo fonti della polizia, tutto porta a pensare a un caso di "".Con un atteggiamento definito «freddo»,. La polizia ha provveduto ad arrestarlo, mentre il servizio veterinario di emergenza ha preso in carico l'animale.