Ragazzo di 17 anni accoltella per 100 volte una 16enne: sul web cercava «come uccidere»

L'ha pugnalata un centinaio di volte su tutto il corpo, dal viso alle gambe, abbandonandola poi in un lago di sangue in un parco in Inghilterra. Protagonista dell’orrore un ragazzo di 17 anni motivato, secondo il tribunale, anche dal fatto che la vittima fosse una ragazza disabile. Il ragazzo dovrà scontare dieci anni di carcere dopo essersi dichiarato colpevole di tentato omicidio. Sì perché nonostante la brutalità dell’aggressione, la giovane 16enne è miracolosamente sopravvissuta. Secondo quanto ricostruito, riporta il Sun, l'adolescente ha detto alla polizia che aveva guardato un documentario sul serial killer Ted Bundy con la sua ragazza prima dell’accoltellamento. Nei giorni precedenti inoltre aveva fatto agghiaccianti ricerche sul web tra cui: come uccidere con un coltello, come affrontare l'uccisione di qualcuno e la più alta condanna per omicidio nel Regno Unito.

Leggi anche > Rifiuti, tarantole e un boa constrictor nella casa affittata: la scoperta choc del proprietario

Il 22 luglio dello scorso anno, dopo uno scambio di messaggi, ha attirato la vittima in un parco a Sittingbourne, nel Kent. Lì ha accoltellato la vittima che ha tentato di difendersi con tutte le forze, poi ha gettato via il telefono della ragazza ed è scappato. A scoprire il corpo martoriato è stata una dog sitter che ha chiamato i soccorsi. Le coltellate le avevano provocato ferite al fegato, ai polmoni, al pancreas e ai reni: sono state evitate per un pelo invece le principali arterie del collo, del torace e dell’addome. Ferite che l’hanno costretta in ospedale per oltre un mese. Dalle indagini è emerso inoltre che il ragazzo aveva preparato la borsa con un coltello, un martello e vestiti di ricambio nel caso si fosse macchiato di sangue. Aveva persino pensato a come nascondere il corpo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Marzo 2022, 06:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA